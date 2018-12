Debatarrangement med forfatter Janus Nabil Bakrawi

Underholdning: Tirsdag 4. december kl. 19 inviterer DUA til debataften med skuespiller Janus Nabil Bakrawi i Galleri Bækskov, Væverstræde 5 i Odense. Aftenen tager udgangspunkt i Janus Nabil Bakrawis bog "Rod - En fighters fortælling", der er forfatterens egen personlige historie om at blive bortført som barn fra Danmark til Jordan, om ungdommens rodløse og selvdestruktive år i det københavnske småkriminelle gademiljø, om den stærke drivkraft efter at blive til noget og om arbejdet med at skabe sig et godt liv med følelsen om at høre hjemme. Efter foredraget er der mulighed for debat. /stha