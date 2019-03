Danske kunstnere på Tobaksgaarden

Musik: Flere danske musikere indtager Tobaksgaarden sidst i marts, og publikum kan glæde sig til at høre både akustisk musik og indie pop-rock. Torsdag 21. marts kl. 20 gæster den danske guitarist Jakob Gurevitsch stedet i en trio-konstellation med Jakob Andersen og Bastian Sjelberg. De leverer en akustisk koncert uden indblanding fra elektronisk musik. Dagen efter, fredag 22. marts, kl. 21 er det først fynske The Caper Clowns, der går på scenen, inden The Grenadines indtager rummet med dansk indie pop-rock. /stha