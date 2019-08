Musik: Det ungarske kvindekor Gizella drager mod Danmark, nærmere bestemt Fyn, hvor de sammen med Faaborgkoret giver en dobbeltkoncert i Helios Film- og Kulturhus i Faaborg fredag 16. august kl. 16. Dagen efter, lørdag 17. august, går turen til Vor Frue Kirke i Svendborg, hvor de to kor giver koncert kl. 14.30. Ved koncerten kan man opleve såvel de to kor hver for sig som sammen, ligesom solisterne, en pianist og en sanger vil have forskellige indslag. /stha