Musik: Med et repertoire der består af sange fortolket i personlige udgaver, er der lagt op til en underholdende aften, når en trio bestående af Bobo Moreno, Ole Koch Hansen og Bo Stief giver koncert i Anexet ved Lundsgaard Gods i Kerteminde lørdag 16. marts kl. 20. Genremæssigt befinder trioen sig mellem pop, rythm'n'blues og jazz med et sangvalg, der spænder over Hendrix, Lennon, Joni Mitchell og Cole Porter. /stha