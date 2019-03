Dansk sejr udeblev: Her er vinderne af Carl Nielsen-konkurrencerne 2019

- Og jeg må sige, at jeg har haft det helt fantastisk her i Odense.

Priserne blev overrakt af kulturminister Mette Bock, formand for By- og Kulturudvalget i Odense Kommune Jane Jegind og Carl Nielsen-konkurrencernes jurypræsident, Nikolaj Szeps-Znaider, der ifølge ham selv har Carl Nielsen som modersmål.

Foran en halvfyldt Odense Koncertsal kunne danske Anna Agafia Egholm dog tage to andre førstepræmier med sig hjem til Hovedstadsområdet.

Til semifinalen skulle alle musikerne spille et stykke nykomponeret musik, hvor der blev lagt vægt på at fortolke værket. Denne fortolkning udmundede i Carl Nielsen Interpretationsprisen, som den 22-årige dansker vandt for sit violinspil. Der faldt en enkelt overraskelse i klarinettens interpretationspris, da franske Ann Lepage tog den, selv om hun ikke var at finde blandt de tre klarinetfinalister.

Udover dét havde Anna Agafia Egholm charmeret sig ind på konkurrencens Børneungejury, der ligeledes uddelte sin pris på 10.000 kroner til hende.