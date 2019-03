Underholdning: Hver torsdag aften mødes to ægtepar og spiller badminton i den lokale sportshal. Ind over nettet flyver ikke kun fjerbolde, men også skænderier, når kærlighed og respekt forvandles til afsky og indestængt vrede på få sekunder. Blev deres liv som de ville? Giftede de sig med den rigtige? Er det for sent at få børn? Og hvorfor lige badminton? Alle disse spørgsmål melder sig, når de to par træder ind i hallen iført sportstøj og med en ketcher i hånanden. Forestillingen "Mixdouble" starter sin danmarksturné i Odeon i Odense tirsdag 26. marts kl. 19.30. /stha