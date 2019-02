Danser med åndedrætsbesvær: Forestilling om kapløbet mod det totale kollaps

Scene: Du skal nå det hele: Bage speltboller til børnehaven, være en god søn og en endnu bedre mor. Bestå din eksamen, blive månedens medarbejder, være din vens trofaste væbner, byens bedste elsker og verdens lykkeligste nyskilte. Åndedrætsbesvær? Det er der ikke tid til, for et infernalsk horn blæser til start, og de seks danseres kapløb om at nå først til den totale nedsmeltning er begyndt.

Både tid og ambitioner er på speed i danseforestillingen "Panic Day", der kan opleves på odenseanske Teater Momentum mandag 25. og tirsdag 26. februar, begge dage klokken 19.30. Forestillingen er produceret af Uppercut Danseteater, et professionelt dansekompagni grundlagt i 1985 og kendt for deres fusion af breakdance og contemporary dance. /sisø