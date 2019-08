Dans fra dit hjerte

Med overskud, danseglæde og energi stiller forestillingen "OPEN YOUR HEART" skarpt på dansekonventionerne og stiller spørgsmålet: Har du nogensinde danset sådan før? Koreografen Taneli Törmä, danseren Hilde I Sandvold og en håndfuld lokale unge discodansere sætter fokus på det, som betyder noget for de unge discodansere: den utæmmede, rene, skære danseglæde. Forestillingen produceres af Location X i samarbejde med Dansehallerne, Teater Momentum og SDU. OPEN YOUR HEART opføres på Syddansk Universitet i Odense torsdag 14. november og fredag 15. november kl. 19.30./KAMJO