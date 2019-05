Danmarks store pitchingkonkurrence for kortfilm er åben

Film: Imens vi tæller dagene til starten på dette års udgave af OFF, er holdet bag i fuld gang med at fylde programmet ud - og du har nu muligheden for at bidrage til indholdet. For 10. år i træk præsenterer OFF konkurrencen Pitch Me Baby; en liveopvisning, der afholdes under OFF19, hvor de deltagende får lov at dyste direkte på scenen med deres bedste ide foran en kompetent jury og et stort publikum. De bedste kortfilmsidéer præmieres med arbejdslegater for i alt 50.000 kroner, og hvis du vil i betragtning til dette, skal du tilmelde dig inden torsdag 1. august på www.filmfestival.dk. /stha