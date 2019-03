Danmarks næste klassiker er et børnemøbel

- Det kom bag på mig, at børnemøblet vandt titlen som Danmarks næste klassiker. Men jeg forstår det udmærket bagefter. Møblerne er lavet til at bevæge sig på, og i dag sidder børn jo rigtig meget stille med deres computere, siger Rikke Frost, der godt kan se møblet stå i rigtig mange hjem.

Seks forskellige møbler har de fem designere lavet til seks forskellige udsendelser. Det sluttede tirsdag aften med en lænestol. 45-årige Rikke Frost fra Aarhus var klart den mest fremhævede undervejs. Hver gang valgte dommerne to af de fem ud til en slags finale. Fem gange var Rikke Frost med. To gange vandt hun.

Rikke Frost er 45 år, student fra Aabenraa Gymnasium. 1998 var hun udvekslingsstudent på Wellington Polytechnic, New Zealand. I 2000 blev hun uddannet industriel designer fra Arkitektskolen Aarhus. I 2004 skabte hun Rikke Frost design. Har fået talrige awards. I tv-programmet på DR1 "Danmarks næste klassiker" har fem yngre møbeldesignere forsøgt at skabe Danmarks næste klassiker med Mette Bluhme Rieck som vært. De fire øvrige designere i udsendelserne: Rasmus Fex, Isabel Ahm, Kasper Thorup og Janus Larsen. Dommere var Anne-Louise Sommer og Kasper Salto.

- Det er prototyper, vi har lavet. Ingen må tro, at et design kan udvikles på de tre uger, vi har haft hver gang. Når det skal sættes i produktion, skal der tages hensyn til mange ting. Det skal produktmodnes. Noget skal optimeres, noget justeres, og noget skal måske laves om, når det skal fremstilles i en større produktion. Prisen spiller også ind, og det skal sikkerhedsgodkendes. Vi skal nødigt have, at noget går i stykker, forklarer Rikke Frost, der har værksted og kontor i Balticagade på Mellemarmen på Aarhus Havn.

Men at det sker, er der gode muligheder for.

- Hvor kan vi købe det, og hvad koster det? har "utroligt mange" private personer spurgt. Men der findes altså kun den ene udgave, vi har set i tv, og der skal et stykke tid til, at en produktion bliver sat i gang.

Og som én af dommerne sagde: Endelig bliver nogen kendte for at være dygtige, siger Rikke Frost med henvisning til de mange tv-programmer, der promoverer amatører.

I forhold til andre

Hun har haft en personlig tilfredsstillelse.

- Jeg er blevet bekræftet i, at jeg er god til at løse en opgave. Normalt ved man ikke, hvordan man er i forhold til andre, men her har vi set det, siger hun og henviser til, at hun fem gange ud af seks var blandt de to bedste.

Børnemøbler har hun lavet før. Det skete, da hun var designer og indkøber hos "Heals" (Heal and Son) i London i 2003.

Og hvis hun selv skal fremhæve et klassisk børnemøbel?

- Så er det Nanna Ditzels "Trissen", som mine børn har. Det har flere funktioner og kan blandt andet kan bruges både til bord og til at rulle med, siger hun.