DR Vokalensemblet inviterer på musikalsk pilgrimsrejse

Musik: Frans af Assissi, Sankt Thomas i Canterbury, Sankt Knud i Ringsted og Sankt Peter i Rom - de er allesammen med, når DR Vokalensemblet og chefdirigent Marcus Creed inviterer til koncert i Vor Frue Kirke i Svendborg lørdag 22. juni kl. 16. Koncerten, der har titlen "Pilgrimme & helgener", er en musikalsk pilgrimsrejse med toner helt tilbage fra middelalderen og op til i dag. Publikum skal helt tæt på skæbnerne, der gemmer sig i de kristne helgenfortællinger, og DR P2's Celine Haastrup er som aftenens vært med på scenen til at folde fortællingerne ud. På programmet står både Bent Sørensens korsats "Benedictus" og Per Nørgårds "Gaudet Mater", og et af koncertens højdepunkter bliver uden tvivl den skandinaviske førsteopførelse af den engelske komponist Sir Peter Maxwell Davies' "Westerlings". /stha