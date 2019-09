Classic Rock hylder Uriah Heep, Thin Lizzy og Ozzy Osbourne på Kansas i Odense

Musik: De seneste to år har to-dages festivalen Classic Rock Festival spillet for udsolgte huse i København, og nu har festivalen så fundet vej til Odense, hvor den dog kun varer en enkelt aften. Lørdag 28. september åbner Kansas City dørene og hylder Ozzy Osbourne, Thin Lizzy og Uriah Heep, når guitar, rocksangere og udødelige hits fylder lokalerne på Munkebjergvej. Til at levere musikken kommer kvintetten Easy Livin' - Uriah Heep Tribute, kvartetten Falling Hazard - A Tribute to Thin Lizzy og bandet Ozzy Jam. Musikken begynder kl. 21. /stha