Chinah og First Hate blandt 11 nye navne på Heartland

Sidste år blev Heartland Festival en scene rigere, da festivalen i samarbejde med Mercedes-Benz lancerede intimscenen Prxjects Stage. Scenen vender i år tilbage i nye, større rammer ude i skoven ved søen, hvor man kan få nogle anderledes koncertoplevelser i selskab med nogle af landets talentfulde musikere og bands.

- Med Prxjects Stage vil vi give publikum en unik oplevelse og mulighed for at komme helt tæt på nye såvel som etablerede artister. Vi har med denne scene mulighed for at iscenesætte musikken på en ny og opsigtsvækkende måde sammenlignet med resten af festivalen. Scenen vil i år være placeret et helt nyt sted på festivalen, hvor rammerne vil give publikum et intimt gemmested midt i festivalen, omgivet af skov og sø. Derfor har vi også nøje udvalgt artister, der vil overraske og give noget originalt og anderledes i netop den setting. Det er uden tvivl den slags koncerter, man ikke vil gå glip af, siger Josefine Winding, booker og ansvarlig for Prxjects Stage.

På scenen kan man opleve danske Chinah, der er tilbage på Heartland, efter de spillede på festivalen i 2016. Med afsæt i deres nye udgivelse "Anyone" vil Chinah i år spille en nattekoncert, hvor omgivelserne i det nye Prxjects-område for alvor bliver iscenesat til formålet. Desuden besøger den københavnske synthpop-duo First Hate Heartland for første gang til én af duoens eneste danske sommershows i 2019.

De øvrige navne er den svenske elektroniske musiker Hannes Norrvide med projektet Lust For Youth, Selma Judith, fynske Mads Damsgaard Kristiansens R&B-eksperimenterende soloprojekt Goss, hiphop-duoen FRAADS, den amerikansk-fødte R&B-sanger Jeuru, den københavnske producer og sangskriver Erika De Casier, svenske Viktor Persson aka Late Verlane, Niklas Grool, der går under navnet Necklace, samt den svenske multiinstrumentalist Henrik Lindstrand med en fortid i Kashmir.

Heartland foregår på Egeskov Slot torsdag 30. maj til lørdag 1. juni.