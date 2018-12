Den nordlige halvkugle kan nok være med, når det drejer sig om at generere jazzmusik, der er gedigen, holdbar og rendyrket i sit sprog. Canadiske Mike Murley, tenorsax, og David Braid, piano, bliver sammen med finske Johnny Åman, bas, og den allestedsnærværende og helt danske Anders Mogensen, trommer, til den prisbelønnede kvartet The North. Kvartetten har fået en Juno Award 2018 for bedste jazzalbum.To værker, tosatsede "The Split" af Murley og den firsatsede "Lele's Tune" af Braid, udspyr begge lige dele energi og dynamisk nerve, som næsten gør én høj på den gode måde. De giver alle fire masser af plads til hinanden, dog med slet skjult særbehandling til Mike Murley, men med respekt for den enkeltes improvisationslyst og hittepåsomhed. Der bydes undervejs på både kontrastfyldte konfrontationer og empatisk venneleg, lange soli og fortættet ensemblespil. Som om de på forhånd vidste, lytteren måtte trænge til lidt ro til sidst, kan man falde ned igen til en fin instrumental udgave af Billie Holidays skønne ballade "Some Other Spring". The North" kan opleves live på Tobaksgaarden i Assens fredag 15. februar 2019 kl. 20.30.

Jazz: The North: "The North"

Addo Records