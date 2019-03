Carl Nielsen-konkurrencerne blæst i gang: - Hvor er det en fantastisk mulighed for os odenseanere

- Hvor er det en fantastisk mulighed for os odenseanere, at vi kan komme gratis ind og høre musik i absolut verdensklasse, hører jeg fra folk i publikum, mens jeg finder mig til rette.

Reportage: Jeg har altid følt, at klarinetter lyder helt eventyrlige. De smider os direkte ud i skovlunden, mellem dansende dyr, prinsesser og ulækre, grimme trolde. Instrumentets dybe blæsetoner sikrer et roligt kosmos, mens de lyse toner får kaosset og hektikken til at springe rundt i skovbunden.

Og når deltagerne så står på scenen med tilhørende pianist, hjælper det at tage én dyb vejrtrækning, inden det går for sig. Foto: Knud Erik Jørgensen

En eksamen foran verden

Jeg kan godt mærke storheden, der er i Carl Nielsen-konkurrencerne. Allerede her på førstedagen, hvor klarinetkonkurrencen kører. Kameraerne får det til at føles, som om hele verden kigger med. Et værtspar med engelske røster laver optakt til og runder af efter hver deltager, som var det et større talentshow i fjernsynet.

Aldrig har jeg selv været stor tilhænger af den klassiske musik, men hurtigt finder jeg ud af, at man ikke behøver at kende navne som Louis Spohr, Claude Debussy eller Tobias Broström. Når først to deltagere har spillet den samme symfoni, kan mine utrænede ører sagtens skelne mellem de to versioner.

At kende det ene kunstneriske værk fra det andet er heller ikke det mest spændende. Ikke for mig. Det er i stedet at se deltagerne. Det er dem, der bringer den rolige musik, men også deres eget kaos. Stilheden, før de går i gang, minder om en ond eksamenssituation.