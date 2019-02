Det er sådan set ikke et spørgsmål om at tro på spøgelser. Fynske Bo Bomuld Hamilton-Wittendorff er hverken den nøgterne, videnskabelige rationalist eller til krystal-healing, clairvoyance og den slags. Han er et sted midt imellem.

Som forfatter til den anmelderroste "Det okkulte Danmark" har han været på opdagelsesrejse i danske spøgelseshistorier, ufo-besøg og andre overnaturligheder. Mandag aften fortalte han 80 fremmødte til Café Stiften om researchen og de gode, grumme historier.

Bo Bomuld opererer med et "hvad nu hvis?", der har fulgt ham siden barndommen. I stedet for bare at affeje det hele som overtro og fantasi-spind, tænker forfatteren, at der kunne jo være noget om det. Og at det afgørende for de gode historier er, om de, der har fortalt dem, selv tror på dem.

Bo Bomuld har under sin research mødt nok af eksempler på det modsatte. Noget med at ringe til et gammelt værtshus, hvor der har gået rygter om en spøgelseshistorie og så fornemme, at ejeren i den anden ende af røret lynhurtigt digter noget på stedet for at gøre sig interessant. Den slags historier har Bo Bomuld sorteret fra, fortalte han Café Stiftens gæster.