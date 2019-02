Scene: Teaterbåden Liva er igen stævnet ud, og fredag 8. marts kl. 19.30 kaster det anker ved Ferritslev Fritidshus med forestillingen "Glemmer du". På de skrå brædder mødes 68-generationen og nå-generationen for at diskutere, hvad der i sin tid gik galt, hvad der sidenhen er gået galt og hvad der nu går galt, hver gang de ses. For alle husker og ingen glemmer - eller var det egentlig omvendt? På rollelisten er Lars Knutzon, Lane Lind, Mette Marckmann og musiker Lasse Schmidt. /stha