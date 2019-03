Film: En af verdens største dokumentarfilmfestivaler, CPH:DOX, rejser fra København og ud i resten af Danmark under titlen "DOX:DIREKTE". I perioden 20.-31. marts vil Odense, sammen med 32 andre byer rundt om i landet, således danne ramme om aktuelle filmpremierer med efterfølgende livetransmitterede samtaler fra festivalen i København.

På Hovedbiblioteket i Odense kan fynboerne opleve premiere på blandt andet tre nye dokumentarfilm: "The Other Munch" med efterfølgende samtale mellem den norske forfatter Karl Ove Knausgård og filminstruktørerne Joachim og Emil Trier, "Ferrante Fever" om den store og mystiske italienske forfatter Elena Ferrante samt "Democracy LTD", der tegner et øjebliksbillede af Europa anno 2019, efterfulgt af politisk paneldebat. /sisø