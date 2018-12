CD: Varme brasilianske stemninger

Antônio Carlos Jobim og Heitor Villa-Lobos, jo, de er med på denne nyudgivelse fra det særdeles produktive pladeselskab OUR Recordings.

De to sværvægtere i den brasilianske musikskat, dér i krydsfeltet mellem det folkemelodiske og det klassiske, er repræsenteret med korte, repræsentative værker.

Andre komponisters navne er nok knapt så velkendte for et nordisk publikum: Paulo Porto Alegre, Paulo Bellinati, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Antônio Ribeiro samt cd'ens fine arrangør og guitarist Daniel Murray, for blot at nævne nogle stykker. Nulevende komponister i slipstrømmen på traditionen, men med hver sit helt personlige præg.

Det dufter og lyder af dans, kvinder og lange nætter i allerbedste selskab med altid nysgerrige og perfekt spillende Michala Petri, her sammen med Daniel Murray, et særdeles behageligt bekendtskab.

Han spiller guitar som en drøm, både når det gælder det sanselige og det sarte. Et scoop er trioens tredje part, Marilyn Mazur på alskens percussion. Hun indlever sig intenst i de sydamerikanske stemninger og tilsætter kompositionerne liv, dybde og bredde.

CD: Michala Petri, Marilyn Mazur & Daniel Murray: "Brazilian Landscapes"

OUR Recordings