Byvandring i Faaborg

Kunst: Kom med på en byvandring til Ymerbrønden og Faaborg Museum mandag 24. juni kl. 16.30-17.30. Byvandringen finder sted i anledning af museets aktuelle særudstilling "Faaborg i blodet - kunstnerkoloni 1880-1982", der stiller skarpt på fortællingerne om Faaborg som en betydningsfuld kunstnerby omkring år 1900. Turen rundt i byen bliver ledt an af Flemming Branderup, formand for By & Land Faaborg, og museumsdirektør på Faaborg Museum Gertrud Hvidbjerg-Hansen, og vil omhandle historien om Mads Rasmussens indsats inden for kunst og arkitektur i Faaborg. Byvandringen er gratis og begynder ved Ymerbrønden i Faaborg. /stha