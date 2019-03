Byforeningen: - Odense Kommune handler ikke korrekt i sagen om Siloøen

- Der er overraskende lidt kærlighed og stolthed over de forladte bygninger i svaret. Kommunen fortæller intet til myndighederne om, at bygningerne på Siloøen står som et billede på den velstand, der voksede frem i efterkrigstidens Odense, lyder det fra foreningens bestyrelsesmedlem, arkitekt Andreas Isager.

Siloøens skæbne er endnu ikke afgjort. Planklagenævnet indhenter stadig oplysninger om de beslutninger, der lå forud for By-og Kulturudvalgets afgørelse om at rive størstedelen af siloerne på Siloøen ned. En beslutning, der fik byforeningen til at klage over sagsbehandlingen.

Frem for alene at omtale bygningerne med matrikelnumre og udelukkende opgive deres kvadratmetermål, kunne Odense Kommune have valgt at beskrive den indbyrdes sammenhæng, der er mellem bygningerne, og det faktum at de repræsenterer en unik erhvervs- og kulturhistorie.

Juni 2016: Byomdannelsesplanen vedtages i byrådet med følgende ordlyd for Siloøen: "Der er inden for området bygninger med høj bevaringsværdi, der ikke må nedrives uden byrådets tilladelse". Januar 2018: DLG søger om tilladelse til nedrivning af bygninger på adresserne Englandskaj 6 og 8 og Gl. Havnekaj 23 og 25 på Odense Havn. Tilladelsen gives 16 dage efter. Siden overdrager DLG bygningerne til Odense Havn, der ejer grunden, og kommer dermed ud af en lejekontrakt, der ellers var gældende til 2021. Det er nu havneselskabet, der skal stå for nedrivningen, Maj 2018: By- og Kulturudvalget vedtager enstemmigt, at samtlige bygninger på Siloøen kan rives ned. 10 dage senere trækkes nedrivningstilladelsen af Muus' Pakhus, der reelt er to facader, tilbage. Juni 2018: Byforeningen for Odense klager til Planklagenævnet over, at Odense Kommune ikke har sørget for at få udarbejdet en lokalplan for området forud for beslutningen om at rive bygningerne ned. Samtidig beder foreningen om, at der er opsættende virkning på beslutningen. Februar 2019: Planklagenævnet afgør, at der er opsættende virkning på byforeningens klage. Samtidig skriver nævnet, at den endelige afgørelse kan forventes indenfor to måneder.

- Ikke bare matrikelnumre

Det er spørgsmål som "hvor mange bygninger er omfattet af nedrivningstilladelsen", "hvor mange kvadratmeter er der givet tilladelse til at rive ned", og "hvornår er de enkelte bygninger opført", som myndigheden gerne vil have svar på.

Spørgsmål, som Andreas Isager undrer sig over, at kommunen ikke sørgede for at give Planklagenævnet i første omgang.

I sit modsvar stiller Byforeningen for Odense sig fortsat uforstående overfor, hvordan kommunen først kan kalde bygningerne bevaringsværdige for siden at give tilladelse til at rive dem ned. Men især kommunens udtalelse om, at det "påhviler DLG, som ejer af ejendommen, at aflevere ejendommen uden bygninger ifølge lejekontrakt mellem DLG og Odense Havn" i brevet till Planklagenævnet skurer i foreningens ører. Den minder i sit modsvar om, at detaildirektøren for DLG tidligere har forklaret, at lejekontrakten ikke længere er gældende. DLG har indgået en aftale med Odense Havn, hvor det er havnen der skal sørge for at få revet bygningerne ned.

- Når man ved, at kommunen i 2005 fik udarbejdet en fyldestgørende registrant, Odense Havn - registrant, hvor hver enkelt bygnings kvaliteter gennemgås og kortlægges, kan det undre, at kommunens seneste svar til Planklagenævnet er så køligt og kort, som det er, siger Andreas Isager:

- Frem for alene at omtale bygningerne med matrikelnumre og udelukkende opgive deres kvadratmetermål, kunne Odense Kommune have valgt at beskrive den indbyrdes sammenhæng, der er mellem bygningerne, og det faktum at de repræsenterer en unik erhvervs- og kulturhistorie. Det er grunden til, at vi argumenterer for, at det ikke alene er det ældste byggeri, der bør bevares, for tilsammen fortæller bygningerne en del af Danmarkshistorien. Men ingen af delene er med i det skema, som kommunens embedsmand har udfyldt.