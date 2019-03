Kunst: Han er kendt for sine humoristiske og naivistiske sort-hvide tegninger og har tidligere designet en T-shirt fra danske Mads Nørgaard. Nu kommer den 50-årige britiske kunstner David Shrigley til at sætte sig på en stor del af kunsten på årets Heartland-festival ved blandt andet at designet årets T-shirt og lave sit hidtil største værk - en kunstig svane.

- Denne svane er det største kunstværk, jeg har lavet. Det er et værk, som er designet til at udfylde så stort et rum som muligt. Jeg ville gerne have lavet det større end slottet, men det var åbenbart ikke muligt. Men det optager stadig en masse plads - meget mere end de andre (ægte) svaner gør, siger 50-årige David Shrigley, der er uddannet i Skotland, på Glasgow School of Art, hvor han har boet en stor del af sit liv. I dag bor han i Brighton i Sydengland.

Shrigley er den første kunstner, Heartland præsenterer til årets art-program. Værket, han har med på udstillingen, er skabt specielt til festivalen og har titlen "Swan-thing" (svane-tingen, red.). Det bliver præsenteret i voldgraven foran Egeskov Slot - forhåbentlig omringet af slottets virkelige svaner, siger Rasmus Quistgaard og Janne Villadsen, der er duoen bag festivalens kunstprogram:

- Vi er meget stolte over at have David Shrigley med på Heartland i år. Og specielt med hans største værk til dato. Han er en af Englands mest anerkendte kunstnere, og vi har længe været fascineret af hans skæve, satiriske univers, hvor han arbejder med temaer, der spejler hverdagsliv og menneskelige handlinger, som af en eller anden grund bare er virkelig sjove. En svane lyder måske ikke så sjov - men vi er sikre på, at den vil bringe smil frem på festivalen.

David Shrigley er født i 1968 og voksede op i Leicester, inden han flyttede til Skotland for at læse. Han bevæger sig inden for adskillige medier, herunder tegninger, malerier, skulpturer, animation, performance og musik og har været udstillet over hele verden. Mest kendt er han nok for sine karakteristiske tegninger, som er blevet bragt i utallige aviser og magasiner. Han har tidligere modtaget præmieringer og udstillede i 2016 en syv meter høj skulptur, "Really Good", på Trafalgar Square i London, hvor den kunne ses frem til marts sidste år.

Det resterende kunstprogram offentliggøres løbende frem mod festivalen, der finder sted fra torsdag d. 30. maj til lørdag d. 1. juni 2019.