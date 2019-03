Brandts-naboer er ikke så vilde med den nye café

Den nye café i Brandts-museet åbner i et område, der i forvejen bugner med caféer. Og det er ikke alle i området, der er lige begejstrede for, at få endnu en café som nabo.

Café Biografen er ældst i området, og medejer Jørgen Christensen er langt fra tilfreds med at få en konkurrent, der er offentligt støttet.

- Jeg har svært ved at se idéen med en café i Brandts, når der nu er så mange caféer i forvejen. Behovet er der ikke, siger Jørgen Christensen, der også peger på, at uanset at Brandts er selvejende, så er det stadig offentligt støttet, og dermed får de private aktører i området en offentligt støttet konkurrent.

- Det er ikke af brødnid, og jeg er heller ikke nervøs for, at det går ud over vores omsætning. Jeg kan bare slet ikke se behovet, og jeg synes hellere, Brandts skulle bruge pengene på bedre udstillinger. Og hvis de så endelig skulle have en café, hvorfor lægger de den så ikke på en af de øverste etager med udsigt over byen, sådan at den kunne blive en del af museet, spørger Jørgen Christensen.