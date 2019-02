Borgmester forstår godt frustration hos lokalråd

Borgmester Hans Stavnsager har aftalt at mødes med Korinth Lokalråd i nærmeste fremtid for at drøfte, hvordan man nu kommer videre efter beslutningen om at flytte Heldagsskolen til Korinth.

Korinth: I avisen onsdag luftede Mette Abrahamsen, formand for Korinth Lokalråd, sin tydelige frustration over, at et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at flytte Heldagsskolen fra Vantinge til den gamle Brahetrolleborg Skole - på bekostning af det campusmiljø, Brahetrolleborg Green Care ville have skabt.

Blandt andet kritiserede hun, at lokalrådet ikke er blevet hørt i spørgsmålet om flytning af Heldagsskolen.

- Jeg kan sagtens forstå frustrationen, når man har sat næsen op efter noget, man synes er bedre end det, man får. Men jeg tror, at hvis ikke Green Care havde været i spil nu, ville de i Korinth være glade for, at Heldagsskolen nu giver nyt liv i den gamle skole og vil give 20-25 nye arbejdspladser. Nu er beslutningen taget, og så må vi have en snak om, hvordan vi kommer videre, så Heldagsskolen bliver til gavn for Korinth og omvendt. Jeg har aftalt med Mette Abrahamsen, at vi holder et møde med lokalrådet snarest, siger borgmesteren.

- Vi gør jo ikke det her for at genere Korinth. Heldagsskolen vil jo også give liv og omsætning i byen. Vi har det seneste par år været rundt i kommunen for at se på, hvad vi kan gøre for, at kommunale institutioner køber lokalt ind. Det vil jo også være oplagt at kigge på her, tilføjer borgmesteren.