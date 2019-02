Bogreception på Fattiggården: Mikael Josephsen afslutter triologi

Svendborg: "De kalder mig prostitueret i stedet for Rasmine, men jeg er jo bare som herren har skabt mig." Således vækkes fortidens skæbnefortællinger til live i forfatteren Mikael Josephsens nyeste bog "Jubelidiot".

Digtet handler om den kun 14-årige Rasmine, der flyttede ind på fattiggården i august 1900. Bogen "Jubelidiot" er den tredje og sidste efterfølger til forfatterens anmelderroste bøger "Knæk" og "Jeg er farmor", og bogudgivelsen bliver fejret den 22. februar med reception på Svendborg Forsorgsmuseum.

- Jeg glæder mig over, at det er lykkedes mig at lave triologien færdig. Og at den afsluttende bog Jubelidiot er en vellykket afslutning. Synes jeg da selv, udtaler forfatteren i en pressemeddelelse.

Det er ikke første gang, at den svendborgensiske forfatter samarbejder med forsorgsmuseet, og senere på foråret vil man kunne opleve "Poeten på Fattiggården", der er et litteraturprojekt mellem Mikael Josephsen og Forsorgsmuseet i Svendborg.

Arrangementet varer fra klokken 15 til 18, og der vil være musik, kaffe og kage.