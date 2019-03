Bogkassen anbefaler: En weekend øremærket til blod, vold og drama

Krimimessens bedste aktiviteter

Bøger: Fra Krimimessen starter i det gamle fængsel i Horsens lørdag 6. april om morgenen, til det hele er forbi søndag aften, er der et væld af foredrag og forfatterinterviews på programmet. Det foregår på ni forskellige scener, så publikum er nødt til at vælge.Bogkassen giver her nogle bud på, hvad og hvor det bliver mest spændende lørdag. Når man så er på messen, kan man tage et katalog og se, hvad man vil bruge tid på søndag. Programmet kan også granskes på internettet. Men lørdag 6. april foreslår vi følgende:



10.05: Kulturminister Mette Bock åbner Krimimessen. Rød Scene.



10.20: Forfatteren Jens Blendstrup causerer over Krimimessen. Rød scene.



10.30: Norsk krimis grand old man, Gunnar Staalesen, fortæller om romanen "Udenfor er hundene". Staalesen er manden bag detektiven Varg Veum. Snedkeriet.



10.40: Den verdensberømte forfatter Sarah Vaugham fortæller om sin seneste roman, "Skandalens anatomi". Sort scene.



10.45: Steen Bilke fra DR TV fortæller om skabelsen af tv-serien "Babylon Berlin". Trykkeriet.



10.50: Elsebeth Egholm fortæller om romanen "Frit fald". Snedkeriet.



11.10: Den svenske succesdebutant Stina Jackson fortæller om romanen "Sommermørke". Forsamlingshuset.



11.40: Svenske Pernilla Ericson fortæller om sin tredje roman i serien om Erlag-gruppen, "Vildfremmed". 2. Øst.



13.00: Sara Blædel i samtale med Jysk Fynske Mediers Anette Hyllested om romanen "Den tredje søster". Teltet.



13.30: Den svenske krimidronning Camilla Läckberg, der har solgt bøger i 60 lande, fortæller om romanen "Det gyldne bur". Teltet.



13.40: Journalist og forfatter Christian Corfixen fortæller om romanen "Sygeplejersken", der bygger på en historie fra sygehuset i Nykøbing Falster. Rød scene.



13.45: Jussi Adler-Olsen, Danmarks bedst sælgende forfatter nogensinde, fortæller i en samtale med Adrian Hughes om forfatterskabet omkring Afdeling Q. Snedkeriet.



14.00: Tv-nyhedsværten Janni Pedersen og hendes mand, journalist Kim Faber, fortæller om parrets nye krimi "Vinterland". Rød scene.



14.30: DR TV sætter tv-serien "Bedrag" i fokus og fortæller om baggrund for serien, om hvidvask, ambitioner og pengenes magt osv. Trykkeriet.



15.00: Succes-forfatteren Michael Katz Krefeld fortæller om sin seneste roman "Mørket kalder". Sort scene.



15.30: Den norske succesforfatter og tidligere justitsminister Anne Holt fortæller om sin nyeste roman "En grav til to", hvori hun præsenterer en helt ny, spændende kvindelig opdager. Snedkeriet.



15.40: Lone Theils fortæller om sit forfatterskab, der startede med succesen "Pigerne på Englandsbåden". Det sker i en samtale med forfatteren Lotte Hammer, halvdelen af søskendeparret Hammer, der har skrevet en stribe glimrende krimier. Rød scene.



16.30: Verdensberømte Ian Rankin, den skotske forfatter bag serien om Rebus, taler med den fremragende danske krimiforfatter Jesper Stein om romanen "I et hus med løgne" - seneste Rebus-krimi. Teltet.



Kære læser - blot et lille udvalg. Og fortvivl ikke, hvis der er flere foredrag, De gerne vil opleve, som falder på samme tid. For dagen efter er de fleste af hovedpersonerne på igen. Det fremgår af messens katalog. Hent det på messen lørdag - eller gå på nettet og hent det nu. Ovenstående er blot en gammel bogkasse-bestyrers forslag.