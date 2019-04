Det er det største tværinstitutionelle forsknings- og formidlingssamarbejde inden for historiefaget nogensinde, hedder det i én af indstillingerne om "100 bøger om danmarkshistorien".

Priser: 100 bøger om Danmarks historie, hver på 100 sider - og hver til en pris på 100 kroner Det er en stor idé. Og mindre bliver den ikke af, at der ikke er tale om en stor, sammenhængende danmarkshistorie i kronologisk orden. Men om 100 meget forskellige nedslag i den danske historie gennem tiderne. Det er et mægtigt projekt, og i løbet af bare en god uge i marts blev det da også til to flotte priser til udgiveren, Aarhus Universitetsforlag.

Først modtog Aarhus Universitetsforlag Art Beat-prisen. Den tidligere kulturdirektør hos DR, kommende direktør på forlaget People's Press Tine Smedegaard Andersen overrakte prisen med ordene:

- Bogprojektet er i sig selv både modigt og nytænkende, for ikke alene skal der komme 100 bøger om Danmarks historie, skrevet af danske forskere og formidlere. Men seriens tilgang bryder også med traditionel historieskrivning. I stedet for en kronologisk, fremadskridende gennemgang af historien, består "100 danmarkshistorier" af 100 tematiske nedslag, med overraskende skarptslebne titler som for eksempel "Vildt vejr", "Dannebrog", "Grundtvigs død", "Grønlands Amt" - 100 i alt. Det er intet mindre end dybt imponerende i både idé og udførelse.