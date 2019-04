Boganmeldelse af Susanne Jorns 'Ny og Næ'

Månen har altid haft en særlig fascinationskraft. I litteraturen finder vi det himmellegeme i både salmer og revyviser, for slet ikke at tale om romantiske digte. Og den mest kendte replik fra dansk dramatik overhovedet stammer fra Gustav Wieds enakter "Skærmydsler", hvor tante Clara slutter diskussionen om månens farve med ordene: "Månen har den farve, måner skal have!"

Susanne Jorn har også fundet inspiration i månen, og det fremgår allerede af hendes nye værks titel "Ny og Næ". I en minimalistisk form lader forfatteren sin oplevelse af månen forme i sproget. Allerede digtets allerførste ord lader ane, hvad der venter læseren: "Jeg ser/ en jadehvid/ halvmåne". Ordet "ser" står kursiveret.

Læseren får her at vide, at der er tale om, at månen sanses, i hvert fald som udgangspunkt. Så henviser "jadehvid" desuden til en asiatisk inspiration. Og endelig siger "halvmåne" måske noget om en tidsramme, der rummer månens forskellige faser.

Det, som disse første ord i langdigtet ikke siger noget om, er de associationer, oplevelsen af månen giver det oplevende jeg. For viften bredes nemlig ud, så der både strejfes emner som flygtningeproblematik, tiggere og stofmisbrugere. Verden er truet, som Susanne Jorn ser det. Men der er også helt personlige oplevelser med kolleger i Tokyo, blandt andre digteren Hanshan, som værket er tilegnet, og med børnebørnene hjemme på Vesterbro.

Susanne Jorn har en berømt far med samme efternavn, og han dukker som forventeligt også op i denne udgivelse. Når dette langdigt ikke for alvor sætter sig i denne anmelder, skyldes det dels den lapidariske form, som nok er inspireret af Østens lyrik. Man kan savne fylde. Og det, at Susanne Jorn leger med farvesammensætninger som "nærværsbambusgul" eller "kærlighedslakrød", løfter ikke, skaber ikke i sig selv intensitet, selv om de kan være interessante. Men måske kunne en dyb asiatisk viden hos læseren intensivere oplevelsen.

Tante Clara ville under alle omstændigheder have protesteret. Når det er sagt, er denne udgivelse sympatisk. Man kan kun dele det håb om denne klodes fremtid, som Susanne Jorn så utvetydigt giver udtryk for. - Susanne Jorn: "Ny og Næ". 211 sider. 249,95 kr. (Hovedland) Udkom 24.03.2019