Bøger: Da Pablo Llambias i 1997 aflagde landets rådhuse besøg og skrev om det i romanen "Rådhus", var der mange af dem, men nu på genvisit er tallet takket være kommunalreformen faldet til 98.

Men ikke kun det, også rådhusenes ydre er ændret, de har enten fået en makeover, eller helt nye er opført. Resultatet kan ses i bilaget til romanen "Zombierådhus", hvor de alle er afbildet, som Google Street View ser dem, og det er en død og trist arkitektonisk affære, man bevidner, skulle jeg hilse og sige.

Men hvad med livet i disse højborge for vort højt besungne nærdemokrati? Kan det, der udspilles her, sidestilles med en dødedans, som romantitlen signalerer?

Svaret er mangetydigt og ikke helt let at afkode, for som i romanen fra 1997 er der mange stemmer på spil i de 98 tekster, Pablo Llambias har skrevet med afsæt i de enkelte rådhuse. Flere indledes med at give læseren et indtryk af rådhusenes fysiske omgivelser, som de er indfanget af den Google-chauffør og hans kamera, der er en gennemgående person i teksterne. Men herfra bliver det hele mere kompliceret og mangetydigt, ikke mindst fordi man som læser må indstille sig på en række forskellige blik, der kastes på rådhusene.

En række syn er tilbageblik, hvor en kaptajn S. Parker fra Bunker XIX i 2097 får mulighed for at se tilbage i tiden - og altså et indblik i det sociale liv i nutidens Danmark. Men også en særegen gruppe bestående af: "John-den-lille-hund, egernet, vektorregning, mennesket med en forfatter i maven, dådyr, ixodes ricinus (altså en tæge), hval, dig og mig" gør sig deres iagttagelser og griber ind i begivenhederne. Hertil kommer borgmestre og borgere, der optræder i deres fastlagte roller og hermed er "døde".

Med disse skiftende synsvinkler producerer Pablo Llambias en enestående nuanceret litterær tekstmasse, der går fra det mekanisk opregnende over det samfundskritiske til det overstadigt satiriske. Hvad så med demokratiets tilstand i rådhusene? Her er Llambias lidt af en filur, ja, han optræder på det nærmeste som en opdateret Henrik Pontoppidan, så det er op til læseren at finde sit svar i dette vitaminrige materiale.

Pablo Llambias

"Zombierådhus"

363 sider, Gyldendal