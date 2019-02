Boganmeldelse: Hvem manipulerer med forskningsresultaterne?

"Søster min" er en spændingsroman, hvor Helle Vincentz gennem sin hovedperson, antropologen Sofie Munk, tager livtag med en konfliktfyldt del af vores sundhedssystem. På den ene side står en medicinalindustri, som hele tiden vil produktudvikle og være først med nye effektive midler, der kan tjenes kassen på. Modsat står Lægemiddelstyrelsen, der skal sikre, at den medicin, som godkendes, lever op til det, der loves, og ikke påfører dens brugere utålelige bivirkninger.

Lyder det tungt? Måske, men ikke, når Helle Vincentz tager fat, for hun forstår at iklæde det hele kød og blod.

Sofie Munk har sin første arbejdsdag i CJ Consult, der tilbyder privat efterforskning. Opgaven, hun stilles over for, er speget, for i NomoDep Pharma er der gået noget galt med kommunikation med Lægemiddelstyrelsen. Det kan firmaets chef ikke leve med, og det bliver Sofies opgave at finde ud af, hvem der prøver at manipulere med Lægemiddelstyrelsen ved at sende dem ufuldstændigt forskningsmateriale.

Sofie får brug for alle sine talenter som antropolog for at finde frem til den, der har fordel af at bryde med medicinalfirmaets etik og se stort på den omhyggelige undersøgelse af et antidepressivt middel, man forventer sig meget af. Det bliver et spændende og koncentreret forløb, godt indfanget af Vincentz, og man fornemmer, at der for forfatteren er personlige ting på færde.

Hun vil ikke blot fortælle en vedkommende historie. Også Sofie er som hovedperson så interessant, at man som læser ser frem til mere med hende som aktør.

Helle Vincentz

"Søster min"

368 sider, People'sPress