Bøger: På Schæfergården i Gentofte er der oprettet et såkaldt profilakademi, som skal stå for den fællesskandinaviske uddannelse af eksperter i at udforme forbryderprofiler. Instruktørleder Conrad Løwe har et hold bestående af en matematiker, en antropolog og endelig en laborant, som under deres uddannelsesforløb får mulighed for at afprøve deres færdigheder i praksis.

Ikke mindre end 6000 lyttere har allerede stiftet bekendtskab med denne gruppe, for forfatteren Eva Maria Fredensborg har skrevet "Den tavse røver" som lydbogsføljeton i serien "Akademiet". Nu foreligger den så på tryk, og mere er i vente.

Handlingen udspilles i den lille by Härnösand 500 kilometer nord for Stockholm, hvor man står over for en række hjemmerøverier, hvor det karakteristiske er, at overfaldsmanden ikke har ytret et ord, men alene har brugt fysisk vold. "Den tavse røver" kunne derfor oplagt være en af de 1800 flygtninge, der er placeret på et skib i byens havn. Det mener i det mindste en højreradikal politiker og hans tilhængere. Helt så enkelt er det ikke, og så måske alligevel.

Den lille efterforskergruppe kommer sammen med det lokale politi på en svær opgave - og en, der vækker læserens interesse. For som Eva Maria Fredensborg skildrer forløbet, bliver man ikke så lidt klogere på, hvordan mere utraditionelle metoder kan bruges i efterforskningsarbejdet. Især gruppens kvindelige medlem, antropologen Nadia Elmkvist, er skrap til at læse kroppens signaler, når man skal finde ud af, om der lyves eller tales sandt.

Ud over det spændende handlingsforløb rummer samspillet mellem gruppens forskellige personligheder en masse godt psykologisk stof, og gennemlysningen af det lille samfund, som er ved at drukne i sne, virker autentisk her langt fra storbylivets caffe latte-segment.

Eva Maria Fredensborg

"Den tavse røver"

389 sider, People'sPress