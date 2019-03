Boganmeldelse: Elsebeth Egholm: 'Frit fald'

Bøger: Elsebeth Egholm har fat i sin læser med den nye kvindelige hovedperson Rina. Om dagen er hun den professionelle læge, men om natten klatrer hun op ad de højeste huse i Aarhus, dels fordi hun nu engang kan det, dels for at placere paste-ups på iøjnefaldende steder.

Som læsere af Elsebeth Egholms første bind i serien om kvinden med dobbeltlivet vil vide, var Rina under en af sine klatreture vidne til en ulykke. I en bygning ved siden af den, hun befandt sig på, faldt klatreren Henrik ned og omkom. Hans død er det store traume, som styrer Rinas adfærd i "Frit fald", for hvorfor stalkede han hende, og hvem trådte ham over fingrene, da han nåede taget, så han styrtede i døden?

Men Egholm har mere i krimiposen end det. Hos politiet er Rinas gode kontakt Helge Stanek fjernet fra hendes sag for at tage sig af fundet af en arm i vandet tæt ved Grenå Havn. Det bliver starten på en klam affære, hvor mænd af det bedre borgerskab arrangerer gangbangs med unge kvinder, der er økonomisk klemte. Uden de helt store profetiske evner er man naturligvis klar over, at tingene hænger sammen, så Rina og Helge slipper til stor fornøjelse for læseren ikke hinanden.

Som altid hos Elsebeth Egholm drages man ubønhørligt ind i handlingsforløbet. Hun kan noget helt særligt, når det drejer sig om at trænge ind i de meget forskelligartede miljøer, hun skildrer. Forskellene kan som her næppe være større: vertikale udfoldelser op ad husmure over for løsslupne og grænsesøgende adfærd på de horisontale lagner. Hertil kommer forfatterens beherskelse af Aarhus' byrum som scene for handlingen, der er fænomenal. Turistforeningen kommer ikke uden om at tildele hende en eller anden påskønnelse for skildringen af byens liv og topografi.

Elsebeth Egholm:

"Frit fald"

432 sider, Politikens Forlag