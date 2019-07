Boganmeldelse: Cola den nye sort i parforholdet

Janne og Peter er gået i cola. Hvis nogen hører disse ord om et vennepar, så er det altså ikke, fordi Janne og Peter har et overbrug af den brune drik. Men de har derimod besluttet at bo hver for sig, men fortsat være kærester.

Den er skrevet ud fra egen erfaring, idet hun nu på andet år er kæreste med den mand, som hun dannede par med i 22 år, hvoraf de 14 var som ægtefolk. Nu har de fundet melodien ved at have hver sin bopæl, men fortsat være kærester og have et vist samkvem.

Det er et dristigt projekt, forfatteren her giver sig ud i. Måske endda dumdristigt. For hvad der er godt for et par, kan være det rene gift for det andet. Og under alle omstændigheder vil det stærkt tilrådes, at man bruger sin sunde fornuft, inden der går cola i parforholdet.

Heidi Kølle Andersen gør indgående og ærligt rede for, hvad der førte til "cola"-forholdet, altså "COouples Living Apart". Det er noget med at veje for og imod mulighederne for opfyldelsen af egne ønsker og behov i livet.

Hun har til bogen fået hjælp fra religionsforsker Katrine Frøkjær Baunvig, fremtidsforsker Marianne Levinsen og parterapeut og sexolog Jesper Bay-Hansen.

Bogen føjer ifølge forfatteren endnu en farve til samlivsgalleriet. Nu er det nok trods alt ikke spritnyt med parforhold hver for sig. Det er noget, som mange ældre, der har mistet en ægtefælle, og som finder en ny veninde/ven, praktiserer. Men det er naturligvis mere kompliceret, når der følger mindreårige børn med i forholdet.

Diverse: Heidi Kølle Andersen: "Parforhold - sammen hver for sig"

110 sider, FILO