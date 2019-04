Boganmeldelse: Anne Mette Kirk: 'Knust'

Bøger: På vej hjem fra gymnasiefest kører fire elever galt, og følgerne er fatale. Føreren af bilen, som viser sig at være stjålet fra skolens samfundsfagslærer, dræbes på stedet, de tre øvrige overlever. En pige får et stærkt vansiret ansigtet, en dreng ender i kørestol, og den pige, der fysisk slipper billigst, bliver dybt traumatiseret.

Med dette afsæt skildrer Anne Mette Kirk i debutromanen "Knust" livet blandt en gruppe unge gymnasieelever. Hvordan kunne det gå så galt, og kan skylden entydigt placeres hos Jonathan, der førte bilen? Og hvad med tiden efter, hvor Jonathans søster, Mathilde, ikke kan få sit billede af broren til at passe med, hvad der skete?

Disse unge menneskers konfliktfyldte liv på tærsklen til voksenrollen indfanges i lange stræk rigtig godt af Anne Mette Kirk. Hun har et fint blik for, hvor sårbar og udsat man er i netop denne fase af sin udvikling, hvor den mindste forskydning i de følelsesmæssige signaler, der sendes, tillægges overdreven betydning. Oven i dette kommer mystiske momenter omkring, hvad der skete på gymnasiet på ulykkesnatten, og romanen får hermed et kriminalistisk tilsnit.

Men på det punkt virker handlingen mindre overbevisende og modsvarer ikke alt det, forfatteren så fint får formidlet om disse unges komplicerede samliv.

Anne Mette Kirk:

"Knust".

319 sider, People'sPress