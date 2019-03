Bøger: Danmark er et lille land, og København en lille by, og Agnes' verden er endnu mindre. Den unge kvinde, der er hovedperson og fortæller i Amalie Langballes debutroman, "Forsvindingsnumre", er frosset fast, og skal man tage hende på ordet, er årsagen sorg. Hun har netop mistet sin mor, der er død af kræft, og nu hærger hun. Sig selv og alle andre.

"Hvis der er en skør kvinde i en hvilken som helst historie på et hvilket som helst tidspunkt i en hvilken som helst kontekst, så holder jeg med hende," lyder det tidligt i romanen fra Agnes, der er cyklet ud til Frederiksberg - "for enden af København" - for at være sammen med Mathias, der giver hende ro og sprøjteorgasmer. Han slår op med hende.

Før det har hun været i Tel Aviv og taget en mængde stoffer og dyrket så meget sex på så mange måder, at hun har gonorré i både mund, anus, skede og livmoderhals. Hjemme igen raserer hun videre med en sorg, der er så skarp, at alle omkring hende, bortset fra veninden Vibe og vennen Oscar, får lov at smage klingen - lige fra en venlig sygeplejerske, der tillader sig at have klumper i mascaraen, til diverse kolleger på den avis, hun skriver for, som for eksempel reporteren Lise, hvis "mund er blevet stram og bitter af for lidt sex og for meget arbejde".

Det er absolut underholdende, og den, der udstilles allermest, er trods alt Agnes selv, der opfører sig så usympatisk, at hun ender med ikke at have andet selskab end en voodoodukke og en uddød fugl.

Indimellem er der små glimt fra moderens sygeleje. Hun og Agnes har åbenbart kun haft hinanden, og det virker meget ensomt, men jeg må indrømme, at jeg har lidt svært ved at mærke den sorg over moderen, som romanen angiveligt skulle handle om. Der fortælles og fortælles og fortælles, men man er sjældent i nærkontakt rent følelsesmæssigt.

Ikke desto mindre har debutanten Amalie Langballe både mod og talent, og det er en god begyndelse.

Amalie Langballe

"Forsvindingsnumre"

200 sider, Lindhardt og Ringhof