Boganmeldelse: Ægteskab og levet liv under pres

Hovedpersonen Frederik voksede op på Als i årene før og efter genforeningen i 1920, altså i krydspunktet mellem det danske og tyske. For hans familie var spørgsmålet om det nationale tilhørsforhold uden den helt store betydning, familien var først og fremmest lokalt forankrede alsingere.

Noget andet var dagligdagens omgang med de omkringboende, her kunne de sociale kontakter slå gnister, alt efter om dagligsproget var dansk eller tysk. Dette nuancerede og komplicerede billede af, hvordan det var at vokse op i grænselandet, hvor det nære vejer højere, end om ens sympatier nu går mod Berlin eller København, får Linda Lassen fint frem i "Tysklandsarbejderen - Frederiks valg".

Også i skildringen af Frederiks liv som familiefar, der følges frem til 1967, viser Linda Lassen, at det, der politisk og ideologisk ser enkelt ud, pludselig bliver ikke så lidt uhåndterligt, når liv leves. Det rammer i særlig grad Frederik og hans kone Maren, da de først flytter til Faaborg, senere til Odense. 30'ernes økonomiske krise rammer familien og dens børn hårdt, da Frederik må opgive sin bagerforretning. Efter nogle omveje vælger han at tage imod tilbuddet om fabriksarbejde i Kiel, for familien lider økonomisk.

Uden på nogen måde at have nazistiske sympatier bliver han medlem af DNSAP. Det sker som påskønnelse af, at partiet sørger for, at opholdet ikke kun bliver arbejde, gennem de danske nazister er der kulturel kontakt til det danske. Medlemskabet kommer naturligvis til at volde problemer efter krigen, men det bliver ikke Frederiks eneste.

Langt fra familien har han mødt Edith, og under et af mange bombardementer af den tyske havneby søger de trøst i hinandens arme, og resultatet bliver en graviditet. Ikke bekvemt for Frederik, da han igen efter 1945 er tilbage i Odense og får brev om barnets fødsel.

Det skaber naturligvis problemer for ægteskabet, men for læseren er det godt stof, for Linda Lassen har med en fin lydhørhed indfanget alle de psykologiske genvordigheder, barnet i det fremmede kommer til at volde. Hertil kommer et behændigt fortællemæssigt træk. Datteren Fridde fører nemlig dagbog, og gennem den får forfatteren oprullet, hvor svært livet i krigens skygge var for en tysk familie.

Hvordan handlingsforløbet udvikler sig skal ikke røbes, men som læser kan man kun glæde sig over en roman, der kombinerer solid viden om det historiske stof med et godt gehør for, hvordan et ægteskab under pres alligevel formår at fungere, måske på trods, men dog med en ømhed parterne imellem i behold.

Linda Lassen

"Tysklandsarbejderen - Frederiks valg"

366 sider, Hovedland