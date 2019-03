Underholdning: "Mirakolinas Fodbad" er et børneteater for de 3-7 årige om Mirakolina, der elsker alt, der har med vand at gøre, for under vandet bliver hendes fødder til en havfruehale. En dag kommer vandnørden Jacques forbi, og da han opdager, at hun er en havfrue, vil han have hende med i vandet, men tør Mirakolina springe ud af havfrueskabet? Oplev den vandede forestilling lørdag 23. marts kl. 10.30 på KulturØen i Middelfart. /stha