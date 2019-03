Underholdning: B&U Teatret i Svendborg har kastet sig ud i en musikalsk familieforestilling med eventyrdramaet "Narnia". På den anden side af et garderobeskab findes eventyrriget Narnia, og det bliver fire børns opgave at lede denne verden ud af den evige vinter, der hersker over landet. Forestillingen har premiere lørdag 13. april og kan ses frem til torsdag 18. april i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. /stha