Børnenes Dag bliver ved Glamsbjerg Fritidscenter

Glamsbjerg: 2018-udgaven af Børnenes Dag, der blev slået sammen med Glamsbjerg Sommerlege nød så godt af hinandens selskab, at man i år fastholder placeringen ved Glamsbjerg Fritidscenter.

"Vi tog en lille chance, da vi slog de to arrangementer sammen i 2018. Det hele klappede og vi oplevede, at byens handelsliv og foreninger tog godt imod initiativet", fortæller formand i den frivillige bestyrelse bag Børnenes Dag, Ole Kofod i en pressemeddelelse.

Altså kan man se frem til et stor fest i midtbyen lørdag 7. september, samtidig takker næstformand Mette Haugaard Glamsbjerg Friskole og forstander Ejvind Rosenvang, for et godt samarbejde og adgang til skolens faciliteter. /exp