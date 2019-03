Bøf med løg i Snave

Snave: Torsdag den 21. marts er Dreslette Forsamlingshus i Snave klar med årets første fællesspisnings-arrangement.

Menuen står på en af de helt store danske klassiske retter, nemlig bøf med bløde løg, og til dessert serveres der æblekage.

Det koster 75 kroner for voksne og 25 kroner for børn at deltage i spisningen, der begynder klokken 18.

Dreslette Forsamlingshus beder om tilmelding senest tirsdag den 19. marts på telefon 6474 1434 eller 6477 1241.

Dreslette Forsamlingshus er i øvrigt igen fuldt beslutningsdygtig. Der måtte en ekstraordinær generalforsamling til, før bestyrelsen igen blev fuldtallig, idet sognepræst Else Suhr på forhånd havde tilkendegivet, at hun ville træde ud af bestyrelsen.

Bjarke Andersen er nu trådt ind i bestyrelsen som det femte og sidste medlem, og bestyrelsen består desuden af Henriette Andersen, formand, Villy Pedersen, næstformand, Jan Sparvath og Inge Schwartz. /SP