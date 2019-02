Blum og Haugaard fejrer sig selv

Musik: Sangerinden Helene Blum og violinisten Harald Haugaard har gennem de seneste år etableret sig som anerkendte fortolkere og fornyere af den danske folkemusiktradition. Sammen fejrer de 10-års jubilæum med tre koncerter i det ganske land, blandt andet på Odense-spillestedet Magasinet søndag 31. marts kl. 15. For 10 år siden lod de to musikere drømmene vise vejen og skabte et nyt ensemble, der siden erobrede Europa, Japan og USA med over 600 koncerter på alt fra den intime pub i Skotland til koncertsale i Wien og på gigantiske nordamerikanske festivaler. Og nu kan makkerparret Blum & Haugaard altså knibe hinanden i armen og fejre jubilæet sammen med sekstet. Musikerne udfolder nænsomt den danske sangskats tidløse skønhed og blander den med egne kompositioner forankret i en dansk folkemusiktradition. Selvom jubilæumskoncerten naturligvis bliver et kig tilbage på de seneste 10 års musikalske højdepunkter, vil koncerten også indeholde helt nyt materiale. /sisø