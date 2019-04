Bluesmusikeren Esben Just: Musik som helbredende eller helende kraft

New Orleans har altid har stået for mig som noget ganske særligt og enestående i musikhistorien. Men fortællingen om hvordan og hvad jazz er, har vist sig at have en tiltrækningskraft langt ud over, hvad jeg tænkte var muligt, da jeg kom hjem fra New Orleans i 1989 og havde fået mit livs øjenåbner og rytmiske rygklap af The Big Easy - og ikke rigtig kunne se, hvordan den musik, jeg havde hørt, dyrket og danset til dernede i The Crescent City nogensinde skulle begynde at tale til det punkede og selvdestruktive København, jeg kom hjem til.

Men her 30 år senere er der New Orleans allevegne i det københavnske musikmiljø. Og festivaler, klubber og ikke mindst publikum har taget budskabet fra New Orleans til sig. Et budskab som i sin helt enkle form lyder: "Det skal swinge, være vedkommende og traditionen skal æres, holdes i live og udvikles". Og så er det tilladt, næsten påkrævet, at publikum viser begejstring ved at danse, synge med, klappe i takt og på alle måder tage medansvar for, at koncerten kommer ud over kanten og forstår, at det er i fællesskabet mellem musikere og publikum, at værdien ligger.

Og det er det, som musikken kan i sin rene grundform, uanset genre og stil. Skabe et fællesskab imellem dem, der lytter og dem, der udøver. En ordløs kommunikation, der går i benene eller hjertet og ikke så sjældent begge steder.

I dagbladet Information har der den sidste tid kørt en artikelserie, der tager pulsen på kunstens rolle og virkning som healer og helbreder i forhold til de almindelige tilbud, man kan få som patient i dagens Danmark. Et af de store spørgsmål har selvfølgelig været: "Virker det?" Et af ankepunkterne fra kunstnerens side har været, at deres kunst ikke skal sidestilles med levertran eller hovedpinetabletter. Og det er jo klart nok, at man ikke ønsker at få sin kunst "normaliseret" ved at skulle levere helbredelse og blive målt på, hvor mange, der får det bedre af ens kunst.

Om "kunsten" virker er der intet endegyldigt svar på, men sikkert er det, at der i musikken er en umiddelbar energi eller kraft, som kan give livskvalitet til dem, der er ramt af demens, har mistet sproget eller tankens kraft. Musikken kan skabe et rum, hvor pårørende kan se, at demente stadig kan reagere, synge med, danse og bevæge sig til den musik, som var et hit, da de var unge.

Også i forbindelse med indlæggelse på et hospice spiller musikken en særlig rolle og kan tilbyde en kommunikation imellem pårørende og døende, som er fyldt med følelser, men er ordløs. En fælles forståelse af sangens karakter og tekstens indhold alt sammen blot følt og mærket, men ikke sat i ord.

Så i forhold til "kunstens" rolle som en helbredende eller givende kraft er intet skrevet i sten, men det vil være min påstand, at alle, der læser disse linjer, vil kunne fremkalde mindet om en særlig lykkelig eller sørgelig oplevelse og kæde den sammen med et stykke musik, der altid vil bringe den stemning og følelse frem.

På samme måde som jeg altid vil have lyden af et New Orleans-brassband kørende for fuld skrald på mit indre lydspor, når jeg genkalder mig oplevelsen fra 1989 og gerne vil dele den oplevelse så rent og klart som muligt. Kan du høre det? Hvis du kan, så nik med hovedet.