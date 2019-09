Bluesjam klar til at vælte det nye Dexter

- Vi har været privilegerede med hensyn til et stort antal besøgende til vores jam gennem de seneste mange år. Man kunne ikke lade være med at blive stolt, når der stod en lang kø foran Dexter og langt ned ad Vindegade. Det kommer dog ikke til at ske længere af den årsag, at Dexter fremover åbner klokken 15 som musikcafé. Derfor er det slut med at stå i regnen og fryse. Nu kan man i stedet nyde en varm kop kaffe eller en kold øl, indtil dørene ind til den bagerste del af Dexter åbner klokken 19, siger Mikkel Ollerup Tomsen.

- Alle i husbandet har brugt ventetiden på at lade op og få fornyet energi. Efter 10 år med Blue Monday Blues Jam hver måned kunne jeg selv mærke, at ombygningen af Dexter og den lange pause var tiltrængt. Det er en fornøjelse at være en del af Blue Monday, men vi vil gerne blive ved med at give publikum og musikere en særlig oplevelse hver gang. Det kræver booking af interessante gæstesolister og en løbende kontakt med Dexters pr-afdeling, medier og gæster. Det kan godt tære på kræfterne, når vi alle har fuldtidsjob ved siden af bluesjam, siger Mikkel Ollerup Tomsen. Inden ombygningen var der ofte lange køer inden koncertstart og udsolgt de fleste gange de seneste sæsoner. Den tendens skulle gerne fortsætte.

De fleste musikinteresserede odenseanere vil have bemærket, at Dexter har været under ombygning siden januar. Sidste tirsdag var der åbningsreception, og fredag aften blev den første koncert afholdt. Mandag aften er det tid til den første Blue Monday Blues Jam, som arrangør Mikkel Ollerup Tomsen har store forventninger til.

Rost til skyerne

Han har løbende fulgt med i ombygningen af spillestedet og glædet sig som et lille barn til at se det færdige resultat. Det fik han mulighed for til åbningskoncerten med L Wood Joy 30. august.

- Hold da k..., hvor er det blevet fedt. Det er virkelig flot med den store imponerende bar, nye lækre toiletter på førstesalen og selvfølgelig den større og højere scene, siger Mikkel Ollerup Tomsen.

Som arrangør synes han, at netop scenen er den største forbedring.

- Uanset om man sidder oppe foran eller nede bagved, har man optimalt udsyn. Det var det største problem ved det gamle Dexter, at lokalet var delt op i to. En anden væsentlig ting er den større og langt mere synlige indgang og facade, som ser mere indbydende ud. Jeg tror, det kan få flere folk fra gaden til at gå ind, fordi man rent faktisk kan se, hvad der foregår indenfor, siger Mikkel Ollerup Tomsen. Med musikerbriller på synes han, den største forbedring er det nye anlæg, som allerede er rost til skyerne.

- Jeg glæder mig til at fyre den af på det nyindkøbte lydanlæg, som ikke fås bedre. Backstage-faciliteterne har også fået en kærlig overhaling, og nu kan man gå direkte fra backstageområdet og ind på scenen. Før skulle man på en længere vandring gennem køkkenet og forbi forreste del af publikumsrækkerne for at komme til scenen. Det virker mere gennemtænkt nu, siger Mikkel Ollerup Tomsen.

Han har - ikke overraskende - svært ved at pege på efterårets højdepunkt.

- Jeg synes, at hver booking i efterårets program byder ind med noget unikt. Fælles for dem alle er, at vi prøver at komme tilbage til bluesrødderne. Forstået på den måde, at vi gennem årene har eksperimenteret med mange forskellige musikere, som ikke nødvendigvis har beskæftiget sig med blues. Dette efterår er der fokus på traditionel blues, for vi er trods alt en bluesjam, siger Mikkel Ollerup Tomsen.