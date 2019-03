Bliv en del af fællesskabet: H.C. Andersen Festivals søger 160 frivillige

Til august løber H.C. Andersen Festivals af stablen for syvende gang, og nu er tilmeldingen til at blive frivillig åben.

Til august indtager H.C. Andersen Festivals i Odenses byrum med teaterforestillinger, foredrag, koncerter, lysshow og meget mere. Alt sammen forankret i H.C. Andersens eventyrlige univers.

Har man lyst til at give en hånd med, er der nu åbent for tilmelding til at blive frivillig. Festivalen, der er blevet afholdt siden 2013, har efterhånden fået skabt et sammenhold blandt de frivillige.

- Mit første år på festivalen blev jeg taget godt i mod, og folk tog mig ind under vingerne. Vi hjælper alle hinanden og tager hånd om tingene som et fællesskab, siger 23-årig Anna Cecil, der har været med i fem år.

Er man vant til blot at være deltager, kan det være spændende at komme om på den anden side af så stor en begivenhed.

- Man kommer med bag kulisserne og ind i maskinrummet af festivalen, så det har givet mig et godt indblik i, hvad der sker bag en festival. Ofte tager man til en festival uden at tænke over, at der står en masse frivillige bag, siger Anna Cecil.

H.C. Andersen Festivals finder sted 18. til 25. august. Tilmelding foregår på festivalens hjemmeside, www.hcafestivals.dk.