Birthe Kjær kunne ikke sige nej til Odense: Der bliver knald på blæserne

Søndag giver den folkekære sanger to koncerter i Odense. Hun glæder sig til flot bigband-sound og til at synge jazz og fortæller her, hvordan det kan gå til, at hun i over 50 år har kunnet bevare sin stemme og glæden ved at optræde.

Når Birthe Kjær søndag 3. marts optræder med Tiptoe Bigband i Odense er repertoiret jazzet, selv om der også bliver plads til både at male byen rød og vippe i takt med den røde gummibåd. Det er langt fra første gang, at Birthe Kjær synger jazz. - I 2011 udgav jeg "Smile" - en bigband-agtig cd, hvor jeg indsang en masse af de gamle evergreens på engelsk, og bagefter fik jeg tilbud fra MN Music i Aarhus om, at hvis jeg kunne samle et orkester, kunne jeg turnere med musikken fra "Smile" sommeren efter. Så det gjorde jeg. - Jeg fik dannet bandet Feel Good Band, som består af to korsangere, tre blæsere og en rytmegruppe. Vi optræder stadig sammen, fortæller hun. Birthe Kjær har også optrådt med Aarhus Jazz Orchestra og med Nordkraft Big Band, men det er første gang, at hun går på scenen med det store Tiptoe Bigband. - Jeg glæder mig til den der rigtig store og flotte bigband-sound, siger hun. - Og jeg glæder mig til at synge sange fra "Smile", som jeg jo ikke synger på festivaler, hvor det er pop-repertoiret, der er efterspurgt. Selv om vi på søndag har nogle af popsangene med, så regner jeg med, at publikum er klar over, at der også er mere jazzede ting, og at der bliver knald på blæserne, siger Birthe Kjær, der søndag også skal synge duet.

Da jeg var rundt med mit jubilæumsshow i efteråret benyttede jeg mig af chancen til at vise den musikalske bredde, jeg har, men som ikke alle er klar over. Birthe Kjær

Om koncerterne og Birthe Kjær Koncerterne:Tiptoe Bigband og Birthe Kjær.



3. marts kl. 14 og igen kl. 16.30.



Odense Koncerthus, Carl Nielsen-salen.



Ved klaveret sidder Birthe Kjærs faste kapelmester Ronnie Olesen.



Dirigent: Torben Sminge.



Sætlisten indeholder blandt andet: "Vi maler byen rød", "På en fransk altan", "Den knaldrøde gummibåd", "Orange Colored Sky", en duet med orkestrets trompetist H.C. Erbs i "Slow Boat to China" samt intrumentalnumrene "Take the A Train" og "Moonlight Seranade".



Koncerten er lavet i et samarbejde mellem Odense Kommune og Tiptoe Bigband.



Yderligere info og billetter: Se tiptoebigband.dk



Birthe Kjær



Født 1948 i Aarhus.



Har sunget siden hun var barn. Indspillede i 1968 sin første plade "Arrivederci Franz".



Fejrede sidste år sit 50-års jubilæum som sanger.



Har også spillet revy, medvirket i musicals og været vært på tv.



Bor i Gentofte.

Tiptoe Bigband med dirigent Torben Sminge i spidsen. Pr-foto.

Den vigtige stemme Egentlig skulle Birthe Kjær holde fri. Efter sidste års 50-års-jubilæumsturne meddelte hun, at hun ville holde en pause, og hun er netop kommet hjem fra fjorten dages ferie i Florida. Men pausen varer kun til midt i maj - afbrudt af undtagelser. En af dem er koncerterne på søndag, som hun "simpelthen ikke kunne sige nej til, da Tiptoe Bigband henvendte sig". En anden er dansktop-showet i Herning 23. marts. - Hvordan har du bevaret din stemme? Du kan stadig synge med fuld kraft. - Jeg synger, siger hun og ler. - Men bliver du ikke slidt? - Nej, det handler om at holde stemmebåndene ved lige og musklerne stramme, så man kan gå i både højden og dybden. Jeg tror kun, at det er en enkelt af mine sange, jeg har flyttet en halv tone. Ellers synger jeg i originaltonearterne - som jeg gjorde for 50 år siden, fortæller Birthe Kjær og tilføjer: - Jeg tror bestemt, at det handler om træning. Et lille halvt års pause med kun få optrædener sker der ikke så meget ved, men hvis jeg holder helt fri fra sang i et år, vil jeg ikke kunne komme tilbage med den samme stemme. Så skal der i hvert fald en længere optræning til. En stemme bliver svagere, hvis den ikke er i træning, så det handler om at være i gang hele tiden. En stemme skal passes og musklerne holdes smidige.

- Jeg er popsanger Men det er ikke blot stemmen, som skal passes, hvis man vil være på scenen i over 50 år. Også publikums interessere er afgørende. - Jeg tror på, at en af grundene til, at jeg har holdt så længe, er, at jeg har varieret mit repertoire. Jeg har sunget pop, country, viser, jazz, revy og spillet musicals. Det er også for min egen nysgerrigheds skyld. Jeg vil gerne ud og se, hvor mine grænser går, hvad jeg evner. - Man skal til stadighed udfordres, for ellers falder man i søvn. Heldigvis er jeg blevet udfordret og har også været heldig at have fået nogle tilbud som for eksempel at være studievært på TV3, hvor jeg i 1990'erne var vært for et program, der hed "Vildt forelsket". De medvirkende blev gift for åben skærm, og vi lavede 22 programmer, erindrer hun. Hun medvirkede også i tv-programmet "Vild med dans" for 14 år siden, men hjerteproblemer sendte hende ud af konkurrencen. Birthe Kjær blev opereret, kom sig uden mén og har haft det godt siden. - Hvad vil du gerne kaldes? Er du refrainsanger, dansktopsanger eller solist? - Jeg kalder mig bare sanger, for det er jo det, jeg er. Dansktopsanger låser en fast i nogle rammer - rammer, som jeg har sprængt for længst.