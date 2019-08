Birkholms dramatiske kamp mod ild og vand

1892. Det er november. Den ene vinterstorm efter den anden har over en længere periode presset enorme mængder af vand ind i Østersøen, en vejrsituation, der skal vise sig af få fatale konsekvenser, også for Birkholm. Ti dage inde i november, en tirsdag, tager vinden af, men det viser sig kun at være for en stund, for snart begynder det at blæse op igen. Det i sig selv er ikke usædvanligt for årstiden, men der er alligevel noget, der er anderledes denne gang. Noget, der skal vise sig at blive livsfarligt. I mange dage har det blæst fra vest og nordvest, men nu kommer vinden pludselig fra en nordøstlig retning, og med den kommer vandet. Dagene går, vinden tager mere og mere til, og da det bliver fredag, kommer vandet, der har hobet sig op i Østersøen, væltende retur. Det siger sig selv, at det kun kan gå grueligt galt. Der er simpelthen ikke plads til de store vandmasser ...

... Ved Marstal på Ærø bliver skibene med stormens kraft sat op på land, hvor de brat ender deres rejse strandet op ad de små fiskerhuse. På de små øer er man også prisgivet. Der er ingen steder at flygte hen, ingen steder at gemme sig, andet end oppe på loftet, hvor øens beboere må bede til, at husene nedenunder dem kan modstå presset fra det glubske hav. Fredag morgen bliver vandet målt til at stå omkring 2,5 meter over daglig vande på Birkholm, og da klokken passerer halv to om eftermiddagen begynder bølgerne at banke ind over digerne. Alle øens huse kommer til at stå i vand. Da det går værst for sig, er tagtoppene det eneste synlige bevis på, at der ligger en ø under det oprørte hav. Birkholm drukner i stormfloden ...

...På Birkholm har man været heldig. Øen er ganske vist raseret, døde dyr flyder rundt sammen med mad og indbo fra de huse, der er blevet underlagt under stormen, men alle beboerne er i live ...

... Øens beboere rykker sammen i de huse, der stadig står, og begynder forfra. Man klarer sig.