Musik: Til trods for, at Strib Vinterfestival først lader tonerne lyde til februar næste år, så er salget af partout-billetterne allerede påbegyndt - og med en særlig rabat til de hurtige. Festivalen må endnu ikke oplyse alle programnavnene, men vi kan dog løfte sløret for enkelte hovednavne: Claus Hempler, Hush, Goitse fra Irland, Allan Taylor, Le Vent du Nord fra Canada, Erik Grip samt svenske Sophie Zelmani. Billetsalget foregår via festivalens hjemmeside www.strib-vinterfestival.dk. /stha