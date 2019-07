Biblioteket er ikke længere et boglager: Fynboer udskifter de fysiske bøger med digitale

Der bliver udlånt færre og færre fysiske bøger på bibliotekerne. Til gengæld er efterspørgslen på e-bøger og lydbøger så stor, at man i Odense har været nødt til at sætte et loft for, hvor meget man kan låne på en måned. - Det er meget nemmere end at slæbe rundt på en bog, siger publikumschef.

Ordet bibliotek kommer fra det græske ord for boglager. Men når fynboerne tager på biblioteket, så handler det i mindre og mindre grad om at låne bøger. Det fortæller Jens Bang Petersen, der er publikumschef for Odenses biblioteker. - Vores udlån af fysiske bøger falder stille og roligt. Sådan har det været i mange år. Men samtidig får vi også flere og flere biblioteksbesøg. Det virker paradoksalt, men det viser, at biblioteket i stigende grad bliver set som en kulturinstitution, fremfor bare at være et sted hvor man kan låne bøger, siger Jens Bang Petersen. Tallene taler sit tydelige sprog: På 10 år er antallet af udlån af bøger på fynske biblioteker faldet med en femtedel. Det er faktisk ikke engang så voldsomt som udviklingen på landsplan, hvor faldet er næsten en fjerdedel. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Men selvom de fysiske bøger er på tilbagegang, er det dog ikke, fordi folk helt har mistet læselysten. - Der sker rigtig meget på det digitale område. Vores udlån af digitale bøger - det vil sige e-bøger og lydbøger - er stærkt stigende. Faktisk har vi svært ved at følge med. Vi har simpelthen ikke budgetteret med, at efterspørgslen ville være så stor, siger Jens Bang Petersen og tilføjer, at man har været nødt til at sætte et loft for, hvor meget borgerne kan låne per måned.

Nemmere at låne digitalt Ifølge tal fra eReolen.dk, der er bibliotekernes online boglager, har odenseanerne sammenlagt lånt 52.199 digitale bøger i den første halvdel af 2019. Det er en stigning på 14 procent sammenlignet med sidste år. Og selvom det ikke er nok til at opveje faldet i fysiske udlån, er det et tegn på, at mange udskifter den håndholdte bog med en anden håndholdt læseenhed. - Det er belejligt for folk at leje bøger digitalt, for de fleste har altid en smartphone på sig, så de kan sidde og læse - eller lytte til - en bog, mens de for eksempel sidder i toget. Det er nemmere end at slæbe rundt på en bog, siger Jens Bang Petersen, der mener, at der er sket en holdningsændring - særligt i forhold til lydbøger: - Der var engang, hvor lydbøger var målrettet dem, som havde svært ved at læse. Sådan er det ikke længere. Nu lytter alle til lydbøger. Det er konsekvensen af, at området er blevet digitaliseret.