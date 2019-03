Bersærk i Kulturmaskinen

Musik: Der skal gås bersærkergang og spilles hedninge-hegn lørdag 6. april kl. 21, når metalbandet Bersærk besøger Kulturmaskinen i Odense med sit hedenske heavy rock og dansksprogede tekstunivers. Ved koncerten er der rig mulighed for at opleve, hvorfor MetalDanmark kalder Bersærk for "Danmarks i øjeblikket bedste liveband". For at varme publikum op til Bersærk(ergang) spiller det norske black metalband Faanefjell. Med sit gennemførte troldekostumer, glødende, gule øjne og store publikumsinteraktion sætter Faanefjell stemningen helt fra start./sisø