Berlinmuren kommer på turné i Danmark. Oplev en lille bid af verdenshistorien, når Golden Days og Koldkrigsmuseum Langelandsfort sender en 2,5 ton tung og 3,6 meter høj sektion af den oprindelige Berlinmur på Danmarksturné mellem landets fire største byer. Udstillingen "Berlinmuren kommer" vil være en unik chance for at se et stykke af den originale betonmur, der i næsten 30 år delte Berlin i et øst og et vest. Udstillingen er dermed også en fejring af 30-året for Berlinmurens fald i 1989. Først skal Berlinmuren til København, hvor den placeres ved BLOX. Turnéen skydes i gang med et arrangement i den anledning 7. september. Efter to uger flyttes muren til Odense og Aarhus, hvor den i lidt over en måned kommer til at stå på Brandts Torv i Odense. Udstillingen kommer altså til Odense mandag 23. september og kan ses frem til 6. oktober på Brandts Torv./KAMJO